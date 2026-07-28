 / Economia

Economia | 28 luglio 2026, 16:37

VCO Defibrillatori: da Domodossola un punto di riferimento nazionale per la cardioprotezione

Con oltre 25 anni di esperienza, l'azienda è specializzata nella vendita, manutenzione e assistenza di defibrillatori DAE, offrendo servizi e consulenza a Comuni, enti, scuole, aziende e associazioni in tutta Italia

Da Domodossola a tutta Italia, VCO Defibrillatori si conferma una realtà leader nel settore della cardioprotezione. Sempre più richiesta da Comuni, enti locali e mezzi di soccorso, l'azienda è orgogliosa di rappresentare il primo punto fisico in Italia interamente dedicato alla vendita, manutenzione e assistenza di defibrillatori semiautomatici (DAE) di ultima generazione.

Con oltre 25 anni di esperienza sul campo, VCO Defibrillatori lavora al fianco di importanti realtà come la Croce Rossa, la Protezione Civile, la Guardia Costiera Ausiliaria, ferrovie e scuole, portando sicurezza e tecnologia avanzata ovunque ce ne sia bisogno.

I Servizi Integrati per la Sicurezza del Tuo Territorio

  • Vendita DAE di ultima generazione
    Fornitura di dispositivi moderni, estremamente intuitivi, progettati per un utilizzo sicuro e immediato anche da parte di personale non medico.
  • Manutenzione programmata e assistenza
    Gestione e verifiche periodiche rigorose per garantire la perfetta efficienza di ogni dispositivo nel momento del bisogno.
  • Ricambi e accessori
    Distribuzione rapida di batterie, piastre ed elettrodi sostitutivi originali.
  • Consulenza su misura
    Supporto tecnico e strategico per Comuni, aziende, associazioni sportive e privati nella scelta della soluzione di cardioprotezione più adatta.

Che si tratti di rendere cardioprotetto un comune, una palestra o un'azienda, affidarsi a chi da un quarto di secolo mette la vita al centro fa la differenza.

Metti in sicurezza la tua comunità o la tua attività

Informazione Pubblicitaria

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore