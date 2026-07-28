VCO Defibrillatori: da Domodossola un punto di riferimento nazionale per la cardioprotezione

Da Domodossola a tutta Italia, VCO Defibrillatori si conferma una realtà leader nel settore della cardioprotezione. Sempre più richiesta da Comuni, enti locali e mezzi di soccorso, l'azienda è orgogliosa di rappresentare il primo punto fisico in Italia interamente dedicato alla vendita, manutenzione e assistenza di defibrillatori semiautomatici (DAE) di ultima generazione.

Con oltre 25 anni di esperienza sul campo, VCO Defibrillatori lavora al fianco di importanti realtà come la Croce Rossa, la Protezione Civile, la Guardia Costiera Ausiliaria, ferrovie e scuole, portando sicurezza e tecnologia avanzata ovunque ce ne sia bisogno.

I Servizi Integrati per la Sicurezza del Tuo Territorio

Vendita DAE di ultima generazione

Fornitura di dispositivi moderni, estremamente intuitivi, progettati per un utilizzo sicuro e immediato anche da parte di personale non medico.

Fornitura di dispositivi moderni, estremamente intuitivi, progettati per un utilizzo sicuro e immediato anche da parte di personale non medico. Manutenzione programmata e assistenza

Gestione e verifiche periodiche rigorose per garantire la perfetta efficienza di ogni dispositivo nel momento del bisogno.

Gestione e verifiche periodiche rigorose per garantire la perfetta efficienza di ogni dispositivo nel momento del bisogno. Ricambi e accessori

Distribuzione rapida di batterie, piastre ed elettrodi sostitutivi originali.

Distribuzione rapida di batterie, piastre ed elettrodi sostitutivi originali. Consulenza su misura

Supporto tecnico e strategico per Comuni, aziende, associazioni sportive e privati nella scelta della soluzione di cardioprotezione più adatta.

Che si tratti di rendere cardioprotetto un comune, una palestra o un'azienda, affidarsi a chi da un quarto di secolo mette la vita al centro fa la differenza.

Metti in sicurezza la tua comunità o la tua attività