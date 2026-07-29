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Pietrobelli Paola in Marino di anni 77
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Ottavio Bortolotti di anni 74
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Gamba Claudio di anni 87
Maria "Mariuccia" Cappelli in Ciocca di anni 87
martedì 28 luglio
Brancati Pietro di anni 95
Lucia Barbetta di anni 81
lunedì 27 luglio
Bezio Carla ved. Termignoni di anni 101
Rigoli Umberto Camillo di anni 94
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29 luglio 2026, 11:46
Maria "Mariuccia" Cappelli in Ciocca di anni 87
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
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