Lucciola, una Festa dell'Unità all'insegna del ricambio generazionale

È arrivato il momento del passaggio di testimone generazionale per la Festa dell’Unità in calendario dal 7 al 16 agosto alla Lucciola di Villadossola. “Una festa che si tiene ininterrottamente dal 1946 e che chi viene da fuori c’invidia”, commenta Emanuele Vitale alla presentazione dell’evento nella sede provinciale Pd di Verbania. Con quattro momenti di dibattito e tanta musica per tutti i gusti e tutte le età. Un “miracolo” reso possibile da una ottantina di volontari coordinati dagli storici “registi” dell’evento: Graziano Zaretti e Pippo Calandra. “Saremo presenti in 50 contemporaneamente”, spiega Matilde Zanni.

Si parte il 7 di agosto con “Voci del Piemonte. I consiglieri del Pd all’ascolto del territorio”: coordinano il segretario provinciale, Riccardo Brezza, e quello del circolo di Villadossola, Fabio Gibertoni. Intervengono la capogruppo Gianna Pentenero e il segretario regionale Domenico Rossi. Il 10 Chiara Braga, capogruppo alla Camera, e l’eurodeputato Brando Benifei si confrontano su “Le sfide del Pd, in Italia e in Europa”. Il 12 “Erasmus a Gaza”, proiezione del film di Chiara Avesana e Matteo del Bo, a seguire l’intervento on line dei due registi e dell’ex deputata Luisa Morgantini, coordina il segretario del circolo Pd di Verbania, Giacomo Molinari. Il 13 si parata di “Il futuro del Vco” con Riccardo Brezza, il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Angelo Tandurella, il sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte Alberto Preioni e il capogruppo in provincia, Emanuele Vitale. È stato proprio Vitale a sottolineare che il Festival dell’Unità si rivolge a tutti: “Destra, sinistra, chi non vota più”. Poi la cucina e la musica: dalla classica balera ai generi più diversi che piacciono a diverse fasce d’età. Il programma completo è su www.partitodemocratico.vco.it.