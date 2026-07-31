2mila8volley Domodossola cala il tris di mercato: Fanelli, Tarantello e Borghini per puntare in alto

Il 2mila8volley Domodossola si conferma tra i grandi protagonisti del mercato estivo e mette a segno tre importanti colpi in vista della prossima stagione. La società ossolana ha infatti ufficializzato gli arrivi di Giorgio Fanelli, Corrado Tarantello e Daniele Borghini, tre innesti di assoluto valore che andranno a rinforzare una formazione già protagonista dello scorso campionato di Serie D.

La squadra domese è reduce da una stagione di altissimo livello, conclusa al terzo posto dopo una straordinaria rimonta nella seconda parte dell'anno che aveva alimentato anche il sogno di raggiungere posizioni ancora più prestigiose. Un gruppo giovane, affiatato e costruito con una chiara prospettiva di crescita, che ora punta a compiere un ulteriore salto di qualità per riportare stabilmente la pallavolo maschile domese ai vertici del panorama regionale.

Come avviene al termine di ogni stagione sportiva, il club ha salutato alcuni protagonisti degli ultimi anni. Hanno infatti lasciato Domodossola l'opposto Vsevolod Kurochkin, classe 2007, destinato con ogni probabilità a proseguire la propria carriera ad Acqui Terme, e Sebastiano Pennati, autentica bandiera del 2mila8volley, che ha deciso di chiudere il proprio percorso agonistico dopo aver contribuito in maniera determinante alla storica promozione in Serie C. Saluta anche il centrale D’Andrea, costretto a interrompere l'attività per motivi di studio.

La società guidata dalla presidente Candusso si è quindi mossa con decisione per sostituire le partenze e, allo stesso tempo, alzare ulteriormente il livello tecnico del roster. Il risultato è una campagna acquisti di assoluto spessore che conferma la crescita del progetto 2mila8volley e la considerazione conquistata dalla società nel panorama pallavolistico piemontese.

A rinforzare il reparto dei centrali arriva Fanelli, classe 2008 di Cannobio, cresciuto nell'Altiora Verbania e reduce dall'esperienza allo Yaka Volley Malnate, dove nella scorsa stagione ha disputato da titolare sia il campionato di Serie C sia quello Under 19.

Nel reparto degli schiacciatori torna invece Tarantello, domese classe 2001, che vestirà nuovamente la maglia del 2mila8volley dopo le esperienze con Asti in Serie C, Pallavolo Torino e Reba Volley in Serie D. Nel suo percorso figurano anche due stagioni all'estero, prima a Valencia e successivamente, nel campionato 2025-2026, a Tenerife, dove ha disputato la Prima Lega Nazionale spagnola.

Il colpo di maggiore esperienza è rappresentato dall'arrivo dell'opposto Borghini, classe 1994, che torna a Domodossola, società nella quale aveva mosso i primi passi nel mondo della pallavolo. Dopo il trasferimento all'Altiora Verbania nel 2012 ha costruito una carriera di alto livello, disputando numerosi campionati di Serie C e partecipando più volte ai play-off promozione. Nel suo curriculum figurano inoltre due esperienze con il Pavic Romagnano: una in Serie B e l'ultima, nella stagione appena conclusa, in Serie C, terminata anch'essa con la qualificazione ai play-off. Il suo ritorno rappresenta un innesto di grande spessore tecnico e di esperienza per una squadra che punta a recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato.

Grande soddisfazione in casa 2mila8volley anche per essere riusciti a confermare l'ossatura della formazione dello scorso anno. Circa il 90% del gruppo è infatti rimasto a disposizione dello staff tecnico, garantendo continuità a un progetto che, unito all'arrivo di tre giocatori di assoluto livello, permette alla società di presentarsi ai nastri di partenza con un roster ancora più profondo, competitivo e ricco di soluzioni.

Le premesse per vivere una stagione da protagonisti ci sono tutte. Ora, come sempre, sarà il campo a dare le risposte.