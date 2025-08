San Defendente, si celebrano i 395 anni dalla posa della prima pietra dell'oratorio

Festa di San Defendente e compagni martiri il 3 agosto a Calice nella località Cruppi, dove si trova l'oratorio dedicato a San Defendente. La festa assume quest'anno una rilevanza maggiore in quanto si ricordano i 395 anni dalla posa della prima pietra, che avvenne nel 1630. Alle 11.00 sarà celebrata dal parroco don Pino Santoro la messa e a seguire l'incanto delle offerte e l'aperitivo.

Gli oratori dedicati a questo santo sono sorti perchè venissero allontanate le intemperie, i lupi e gli incendi. L'edificio di culto all'interno ospita sopra l'ingresso un quadro ricavato dal vecchio paliotto d'altare donato dal Padre Generale dei rosminiani Bernardino Balsari nel 50° di sacerdozio.

Il parroco don Pino Santoro ricorda che sia l'oratorio di San Defendente che la chiesa di Sant'Antonio ad Anzuno alla domenica sono aperte dalle 15.00 alle 18.00. È possibile quindi fare a piedi un percorso di fede che parte da Via Mattarella, prosegue risalendo lungo la Via Crucis per arrivare al Sacro Monte Calvario dove poi prendere il sentiero per raggiungere in breve San Defendente e la vicina frazione di Cruppi e proseguire verso Anzuno dove si trova la chiesa di Sant'Antonio da Padova.