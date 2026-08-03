 / Video

Video | 03 agosto 2026, 14:13

Sebastiano Buglisi: "L'antimafia dei fatti", il coraggio di denunciare raccontato in un libro

Sebastiano Buglisi: &quot;L'antimafia dei fatti&quot;, il coraggio di denunciare raccontato in un libro

(Adnkronos) - Dall'infanzia nella Sicilia rurale alle denunce contro la criminalità organizzata, passando per intimidazioni, processi e una scelta di legalità mai negoziata. Nel volume L'antimafia dei fatti. Vita di un siciliano atipico (Baldini+Castoldi/Nave di Teseo), scritto con la collaborazione di Antonio Armano e la prefazione di Guido Ruotolo, Sebastiano Buglisi ripercorre la sua esperienza personale e imprenditoriale, raccontando come la lotta alla mafia possa tradursi in un impegno concreto e quotidiano. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore