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Ultim'ora | 05 agosto 2026, 12:58

Incidente sulla Ternana, 58enne ricoverato a Perugia sottoposto ad accertamento morte

Incidente sulla Ternana, 58enne ricoverato a Perugia sottoposto ad accertamento morte

(Adnkronos) - La Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera di Perugia comunica che il paziente di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato a seguito del grave incidente stradale

avvenuto domenica scorsa lungo la strada Terni-Rieti, "è attualmente sottoposto alla procedura di accertamento di morte presso la Terapia Intensiva".  

"Il paziente - si legge nella nota - aveva riportato un gravissimo trauma cranico. In considerazione dell'evoluzione del quadro clinico, è stata avviata la procedura di accertamento di morte come da normativa vigente, il cui completamento è previsto nel tardo pomeriggio di oggi". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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