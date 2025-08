Ossolani sul podio mondiale: Piumarta e Suini brillano ai campionati giovanili di Skyrunning FOTO E VIDEO

A Fonte Cerreto sul Gran Sasso, si sono disputati i Campionati Mondiali Giovanili di Skyrunning, evento di alto livello che ha visto la partecipazione di 239 atleti provenienti da 28 Paesi. Tra loro, spiccano due giovani talenti ossolani, Filippo Piumarta e Christian Suini, entrambi tesserati per lo Sport Project Vco Asd.

Nella categoria Youth B (17-18 anni uomini), Filippo Piumarta ha conquistato una preziosa medaglia d’argento, mentre Christian Suini ha ottenuto due medaglie di bronzo.

“L’esperienza del mondiale è stata bellissima, - ha commentato Filippo Piumarta -non solo per i risultati ottenuti ma soprattutto per il gruppo e le emozioni che ci hanno spinto a correre per passione. Ho iniziato da poco, solo due mesi e mezzo fa, ad allenarmi specificamente per lo skyrunning, dopo anni dedicati allo sci di fondo. Ora mi impegno per finalizzare la preparazione e arrivare in forma ai prossimi obiettivi.”

“La mia esperienza ai mondiali è stata positiva, - racconta Christian Suini - il gruppo che si è formato è fantastico dentro e fuori dalle gare. Con il mio allenatore Davide Barone ci siamo preparati al meglio per questa stagione di corsa in montagna. Dopo aver sfiorato il podio nella prima gara, mi sono prefissato di conquistare una medaglia, e nella seconda gara ce l’ho fatta. Ora voglio chiudere bene la stagione per poi concentrarmi sulla corsa campestre.”

A vincere l’oro è stato lo spagnolo Biel Sagues, mentre la nazionale italiana si è confermata tra le migliori a livello internazionale anche grazie alle prestazioni di Piumarta e Suini.

Intanto lunedì sera a Formazza, grande festa per il rientro dei due atleti. Che sono stati accolti come si deve a due campioni. Un momento che ha visto anche la presenza dei sindaco di Formazza, Bruna Papa, e di Crevoladossola, Giorgio Ferroni. Oltre ad amici e parenti dei due medagliati.