Musica, cucina toscana e divertimento: oggi una nuova giornata alla Festa della Lucciola

Quella di oggi si preannuncia come una delle giornate più intense dell'80ª Festa della Lucciola, grazie a un programma che intreccia politica, musica e intrattenimento.
Alle ore 18 il Piano Bar ospiterà l'incontro "Il Pd e l'alternativa", con ospite il deputato Gianni Cuperlo, che dialogherà con la direttrice di Eco Risveglio Tiziana Amodei sui temi dell'attualità politica e del futuro del centrosinistra.
Sul fronte gastronomico sarà invece protagonista la Toscana, con un menù che porterà in tavola pici al ragù di cinghiale, tagliata di Chianina, tagliolini di mare alla livornese e altre specialità regionali.
Il programma musicale inizierà con il pianista Vittorio Bonetti, volto storico delle Feste dell'Unità, mentre nell'Arena Spettacoli salirà sul palco Errico Cantamale Live con il suo cantautorato tra ironia e poesia. In balera si ballerà con l'Orchestra Gli Arcangeli, mentre in tarda serata il Piano Bar si trasformerà in una pista da ballo con il dj set di Kali, tra sonorità dance, punk e pop.
Proseguirà inoltre il torneo di beach volley, uno degli appuntamenti collaterali più partecipati della manifestazione, mentre gli stand gastronomici resteranno aperti per tutta la giornata offrendo ai visitatori tutte le specialità della Festa.