Immobile si ritira “Scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Campione d'Europa con la Nazionale nel 2021, Scarpa d'Oro nel 2020 e quattro volte capocannoniere della Serie A, Immobile appende le scarpette al chiodo con un palmares prestigioso: in oltre 650 partite disputate ha realizzato più di 320 gol, conquistando anche il titolo di miglior marcatore dell'Europa League nel 2020. Arrivato al Paris FC nel gennaio 2026, Immobile aveva scelto il club francese per vivere gli ultimi mesi di una carriera straordinaria. "Ciro Immobile è una leggenda, un giocatore eccezionale che ha segnato diverse generazioni", l'omaggio del club francese nell'annunciarne l'addio al calcio. "E' un momento difficile per me, è la fine di una bellissima parte della mia vita - le parole con cui Immobile ha comunicato la sua scelta ai compagni di squadra - Amo questo lavoro, davvero. Ho dato tutto il mio cuore. Ma voglio essere onesto con me stesso. Qui mi sono trovato benissimo con tutti, anche col nuovo allenatore, ma ora è il momento di passare un pò più di tempo con la mia famiglia. Mi hanno sempre supportato in questi 17 anni e ora loro hanno bisogno di me. Non siate tristi per me, è l'inizio di una nuova avventura, di nuovi progetti per il futuro". Per Immobile - che in carriera ha indossato tra le altre le maglie di Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Lazio, Besiktas e Bologna - si apre così un nuovo capitolo.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).