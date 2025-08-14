 / Sport

14 agosto 2025

Francesca Barale convocata in azzurro per il Tour de l’Avenir

La ciclista ossolana tra le sei atlete italiane Under 23 pronte alla sfida internazionale di fine agosto

Nuova avventura in maglia azzurra per Francesca Barale. La ventiduenne di Villadossola è stata convocata dal commissario tecnico Marco Velo per il Tour de l’Avenir Donne, in programma dal 23 al 28 agosto. Si tratta di una delle competizioni più prestigiose a livello internazionale per la categoria Under 23, considerata una sorta di “piccolo Tour de France” femminile.

Barale farà parte di un gruppo di sei azzurre che affronteranno salite e percorsi spettacolari tra Francia e Italia. Oltre a lei, sono state selezionate Eleonora Ciabocco (anche lei PicNic PostNL), Carlotta Cipressi (Human Powered Health), Gaia Segato e Elisa Valtulini (BePink) e Federica Venturelli (Uae Development Team).

Il percorso prevede anche uno sconfinamento in Italia: la prima semitappa dell’ultima giornata partirà e arriverà a La Rosière, passando dal Piccolo San Bernardo, scendendo in Valle d’Aosta per affrontare il Colle San Carlo, e tornando poi in territorio francese.

a.f.

