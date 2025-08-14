Francesca Barale convocata in azzurro per il Tour de l’Avenir

Nuova avventura in maglia azzurra per Francesca Barale. La ventiduenne di Villadossola è stata convocata dal commissario tecnico Marco Velo per il Tour de l’Avenir Donne, in programma dal 23 al 28 agosto. Si tratta di una delle competizioni più prestigiose a livello internazionale per la categoria Under 23, considerata una sorta di “piccolo Tour de France” femminile.

Barale farà parte di un gruppo di sei azzurre che affronteranno salite e percorsi spettacolari tra Francia e Italia. Oltre a lei, sono state selezionate Eleonora Ciabocco (anche lei PicNic PostNL), Carlotta Cipressi (Human Powered Health), Gaia Segato e Elisa Valtulini (BePink) e Federica Venturelli (Uae Development Team).

Il percorso prevede anche uno sconfinamento in Italia: la prima semitappa dell’ultima giornata partirà e arriverà a La Rosière, passando dal Piccolo San Bernardo, scendendo in Valle d’Aosta per affrontare il Colle San Carlo, e tornando poi in territorio francese.