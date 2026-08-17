Musica in Quota fa tappa in alta Val Formazza con il concerto della Decaband 883 al Lago Kastel

Il prossimo sarà il palconscenico naturale posizionato all'atitudine più elevata della stagione: domenica 23 agosto alle ore 11.30 il Lago Kastel, in alta Valle Formazza, farà da cornice al concerto della Decaband 883, formata da Niko Vigilante (voce), Enrico Martino (coro), Luca Guagliò (batteria), Davide Maiocchi (tastiera), Federico Candelù e Luca Piola (chitarre) e Marco Rainoldi (basso).

Un viaggio musicale di assoluto coinvolgimento, quello che Decaband 883 propone da 16 anni: un rooster di sette elementi molto affiatati compone una formazione in grado di differenziarsi dalle altre, numerose tribute band degli 883. Il concerto di Musica in quota fa parte di una densa tournée e proporrà un repertorio interamente suonato dal vivo, un omaggio ad una delle formazioni italiane più amate di sempre, fondata nel 1988 da Max Pezzali e Mauro Repetto.

Punto di partenza dell'escursione sarà Riale, la più settentrionale località del Piemonte, piccolo borgo dalla bellezza incantata tra le montagne della Val Formazza, con infinite distese di pascoli e laghi alpini dai colori stupendi. Lasciata l’auto in uno dei parcheggi della piana, si imbocca la strada carrozzabile che conduce con ampi tornanti ai pianori dell’Alpe Toggia, lungo un percorso panoramico affacciato sul Lago di Morasco. Dalla strada si imbocca il sentiero ben segnalato che in poco tempo conduce alle sponde del Lago Kastel.

In caso di maltempo l’escursione e il concerto sono annullati. Pranzo al sacco. In alternativa è possibile usufruire dei servizi di ristoro a cura dello Sci Club Formazza. Per info: 338 3346853.

Dati tecnici

Ritrovo: ore 9, Riale

Itinerario: Riale – Alpe Toggia – Lago Kastel

Dislivello: 490 m

Tempo percorrenza: 1h e 45′

Grado di difficoltà: E – Sentiero Escursionistico

Guida: Guide Ufficiali Parco Val Grande – Stefania Vaudo (339 7606822)