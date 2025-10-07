Elisa Longo Borghini trionfa alla Tre Valli Varesine femminile

Sventola ancora il tricolore sul traguardo di via Sacco a Varese. La protagonista è Elisa Longo Borghini, che conquista la Tre Valli Varesine femminile 2025 con una prestazione di forza e intelligenza tattica, replicando il successo ottenuto nel 2022.

La trentatreenne verbanese del team UAE Team ADQ si è imposta in uno sprint a due contro la campionessa europea Demi Vollering (FDJ–Suez), al termine di una gara intensa e spettacolare, segnata da continui attacchi e cambi di ritmo.

L’attacco decisivo sui Ronchi

La svolta della corsa è arrivata durante l’ultimo passaggio sui Ronchi, quando Vollering ha tentato l’allungo decisivo. Longo Borghini non si è lasciata sorprendere, restando incollata alla ruota dell’avversaria e attendendo il momento giusto per piazzare la zampata vincente. Nello sprint conclusivo, l’azzurra ha superato la rivale con grande lucidità, tagliando il traguardo a braccia alzate e confermandosi una delle cicliste più complete e determinate del panorama internazionale.

Il podio e le altre protagoniste

Sul terzo gradino del podio, a 19 secondi, è salita la svizzera Noemi Ruegg (EF Education–Oatly), mentre la campionessa del mondo Magdeleine Vallieres ha chiuso in decima posizione, a 24 secondi. La canadese ha cercato di resistere al ritmo delle migliori, ma ha dovuto cedere terreno nell’ultima salita dei Ronchi.

Un successo che conferma ancora una volta la classe e la costanza di Elisa Longo Borghini, capace di far valere esperienza e potenza in una corsa che ha entusiasmato il pubblico varesino e regalato grande spettacolo.