Dieci anni di Sentieri degli Spalloni: a Masera si festeggiano i "custodi della montagna"

L'associazione Sentieri degli Spalloni organizza sabato 17 ottobre dalle 17.00, presso la palestra del campo sportivo di Masera, l'evento “Storie verticali: i custodi della montagna - Pastori, alpigiani e dieci anni di cammino sui sentieri degli spalloni”. L'iniziativa è inserita nel calendario ufficiale dell'anno internazionale dei pascoli e dei pastori e vede la partecipazione del consiglio regionale del Piemonte.

La manifestazione prevede una conferenza

“Festeggiare dieci anni della nostra associazione significa ripercorrere un cammino di passi condivisi e dare voce a chi la montagna la vive e la custodisce ogni giorno – dichiara Nori Botta, presidente dell’associazione -. La coincidenza con l'anno internazionale dei pascoli e dei pastori ci permette di ribadire la nostra missione: promuovere una montagna da vivere a 360 gradi, ma con rispetto assoluto per il lavoro di pastori e alpigiani. Invitiamo tutti a celebrare questo traguardo che appartiene a chiunque ami e rispetti le nostre terre alte”.

Il programma della giornata si inaugura, dunque, alle 17.00 con l’apertura di una mostra-mercato, con relative degustazioni, in compagnia di pastori e allevatori locali e transfrontalieri, veri custodi che mantengono vivi gli alpeggi lungo i sentieri della tradizione. Alla 17.30 la conferenza “Alpeggi di ieri, sfide di domani: dialogo sul passato e il futuro della montagna”. I relatori saranno Enrico Rizzi e Paolo Crosa Lenz. A seguire, la proiezione del filmato celebrativo “10 anni di Sentieri: oltre ogni limite. Il richiamo della libertà”. L'incontro si concluderà con la distribuzione ufficiale dei Passaporti dello Spallone. L’ingresso è libero.

Infine, alle 20.00 una cena conviviale con un menu a base di ricette tradizionali e prodotti tipici degli alpeggi. La serata sarà accompagnata e animata dai canti popolari del Gruppo di Canto degli Amici della Montagna di Vigezzo. Per la cena, i posti sono limitati: è richiesta la prenotazione entro il 12 ottobre al numero 366 932 9945 (Gianfranco) o all’indirizzo sentierideglispalloni@gmail.com.