Esodo estivo, nel fine settimana oltre 23 milioni di auto in viaggio

Si è concluso il terzo fine settimana di agosto dell’esodo estivo sulla rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo FS Italiane). A partire da venerdì 15 e fino alle 12.00 di domenica 17 agosto sono stati complessivamente registrati oltre 23,5 milioni di transiti. Di questi circa 6,5 milioni solo nella mattinata di domenica 17 agosto, mezzo milione in più rispetto a domenica scorsa.

Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e per favorire gli spostamenti ha ridotto i cantieri attivi: fino all’8 settembre sono chiusi o sospesi 1.392 cantieri, oltre l’83% di quelli attivi (1.672). La presenza su strada di Anas è di circa 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale che assicurano h24 il monitoraggio del traffico in tempo reale.

In questo terzo fine settimana di agosto sulla rete stradale e autostradale di Anas si sono registrati volumi di traffico di notevole rilievo ma senza particolari criticità. In particolare, sono cominciati i primi rientri dalle vacanze.