Medici di famiglia, due nuovi pensionamenti in Ossola

Mancano ormai pochi giorni al pensionamento di altri due medici di famiglia attivi nell’ambito territoriale Ossola, come già annunciato nelle scorse settimane. A partire dal 1° settembre, infatti, cesseranno la propria attività i dottori Ennio Tonelli e Guido Noce. Un problema non da poco per i cittadini ossolani, che si trovano a far fronte all’ormai cronica carenza di medici di base e rischiano così di rimanere senza assistenza primaria.

I pazienti dei medici che cessano la propria attività per pensionamento possono ottenere l’assegnazione di un nuovo medico di famiglia tramite la procedura online sul portale Salutepiemonte.it, nella sezione “Il mio medico”. Per effettuare il cambio medico online è necessario essere in possesso di identità digitale Spid o Cie, di registrazione già avvenuta a SistemaPiemonte oppure di un certificato digitale in formato Cns. Per i minori sono necessarie le credenziali Spid di entrambi i genitori.

È possibile effettuare il cambio anche agli sportelli del distretto territoriale di Domodossola (in via Scapaccino 47) nei seguenti orari: mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 15.45; martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. dal 1° al 5 settembre è prevista l’apertura straordinaria degli sportelli lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 15.45.