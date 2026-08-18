Una tastiera tatuata sul braccio, l'idea geniale di una mamma per parlare con il figlio autistico

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(Adnkronos) - Ha fatto il giro del mondo la trovata di una donna canadese, Jessica Fletcher, per comunicare con suo figlio Hunter: la donna si è tatuata sul braccio una tastiera, come quella del computer, con tanto di "tasti" speciali quali il bottone "I love you" e le emoji sorridente e triste. Hunter, un bambino di 11 con autismo, "non parla e comunica attraverso la Caa, la comunicazione aumentativa e alternativa, i segni e i sorrisi", spiega la donna nella descrizione della pagina Facebook 'Hunter's World', che racconta la vita del bimbo e della mamma. Il tatuaggio è stato realizzato al Main St Tattoo di Fredericton, in Canada, e l'idea, spiega Fletcher, "è nata da un problema. Un giorno eravamo al ristorante quando il dispositivo di comunicazione di Hunter si è scaricato. All'improvviso, la sua voce era sparita. Ho chiesto una penna e un foglio e ho iniziato a scrivere l'alfabeto. Hunter la guardò, girò il foglio dall'altra parte e iniziò invece a disegnare una tastiera Qwerty. Questo tatuaggio - conclude la donna - non parla di inchiostro. Parla di fare in modo che la voce di mio figlio non sia mai fuori portata".﻿