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Video | 18 agosto 2026, 16:34

Una tastiera tatuata sul braccio, l'idea geniale di una mamma per parlare con il figlio autistico

Una tastiera tatuata sul braccio, l'idea geniale di una mamma per parlare con il figlio autistico

(Adnkronos) - Ha fatto il giro del mondo la trovata di una donna canadese, Jessica Fletcher, per comunicare con suo figlio Hunter: la donna si è tatuata sul braccio una tastiera, come quella del computer, con tanto di "tasti" speciali quali il bottone "I love you" e le emoji sorridente e triste. Hunter, un bambino di 11 con autismo, "non parla e comunica attraverso la Caa, la comunicazione aumentativa e alternativa, i segni e i sorrisi", spiega la donna nella descrizione della pagina Facebook 'Hunter's World', che racconta la vita del bimbo e della mamma. Il tatuaggio è stato realizzato al Main St Tattoo di Fredericton, in Canada, e l'idea, spiega Fletcher, "è nata da un problema. Un giorno eravamo al ristorante quando il dispositivo di comunicazione di Hunter si è scaricato. All'improvviso, la sua voce era sparita. Ho chiesto una penna e un foglio e ho iniziato a scrivere l'alfabeto. Hunter la guardò, girò il foglio dall'altra parte e iniziò invece a disegnare una tastiera Qwerty. Questo tatuaggio - conclude la donna - non parla di inchiostro. Parla di fare in modo che la voce di mio figlio non sia mai fuori portata".﻿ 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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