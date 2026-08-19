Meteo, arriva il maltempo: piogge al Nord ma al Sud torna il caldo fino a 40°C

(Adnkronos) - Il maltempo torna sull’Italia dopo settimane di caldo estremo: da giovedì 20 agosto una perturbazione atlantica porterà piogge intense al Nord e in Toscana, con accumuli fino a 100 mm. Al Sud, invece, continuerà il caldo africano con punte di 40°C.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che, dopo mesi di canicola insopportabile, una perturbazione atlantica è pronta a portare il tanto agognato sollievo, raggiungendo prima l'Italia settentrionale e poi parte di quella centrale.

La svolta inizierà a farsi sentire giovedì, con piogge intense che colpiranno Liguria e Lombardia fin dal mattino. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà a tutto il Nord e, dalla serata, raggiungerà anche la Toscana. Ci aspettiamo cumulate importanti, fino a 30-50 mm in 24 ore, specialmente tra Lombardia e Piemonte. Parliamo di 50 litri d'acqua per ogni metro quadrato di terreno: una manna dal cielo per dare un leggero sollievo dalla siccità e per inibire lo scoppio di nuovi incendi.

Il clou del maltempo, tuttavia, è atteso per venerdì 21 agosto, a due mesi esatti dall'inizio astronomico di questa Estate 2026 da record. Sarà una giornata di piogge abbondanti al Nord e in Toscana: inLombardia si sfioreranno i 100 litri per metro quadrato, in Liguria e localmente in Toscana si supereranno i 70 mm.

In pratica, cadrà la pioggia di un intero mese estivo concentrata in un solo giorno. Un'altra ottima notizia per la natura assetata e per abbattere finalmente la cappa di afa.

Nel frattempo, però, l'Italia si spaccherà letteralmente in due. Se al Nord si tirerà un sospiro di sollievo sotto l'ombrello, al Sud continuerà a dominare incontrastato l'anticiclone africano. Le temperature si manterranno sui 38°C, con un ulteriore e prepotente aumento previsto proprio in vista del weekend. Preparatevi a nuove, estenuanti punte di 40°C che colpiranno in modo diffuso dalla Puglia alla Campania, passando per Basilicata, Calabria e Sicilia.

Nel fine settimana questa netta spaccatura si consoliderà. Al Nord e in Toscana avremo ancora l'occasione per qualche breve scroscio rinfrescante, mentre al Sud e sul resto del Centro il caldo africano non farà un passo indietro.

Questa configurazione meteorologica potrebbe accompagnarci fino alla fine del mese: un Sud rovente sotto una cupola di alta pressione, un Nord più instabile e capriccioso, e un Centro Italia a fare da "terra di mezzo" tra i due estremi.

In fin dei conti, si tratta di una buona notizia per tutti: chi è in vacanza, specie al Centro-Sud, continuerà a godere di sole e caldo da piena estate; chi invece sta tornando a lavorare al Nord troverà qualche nuvola in più e temperature umane, perfette per mitigare la calura eccezionale di un'Estate che, molto probabilmente, verrà ricordata nei libri di storia come la più calda di sempre.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 19. Al Nord: soleggiato, qualche temporale sui rilievi entro sera. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato, acquazzoni sui monti, specialmente in Calabria.

Giovedì 20. Al Nord: instabile con temporali sparsi. Al Centro: temporali dalla sera. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Venerdì 21. Al Nord: molto instabile con temporali irregolari. Al Centro: rovesci e temporali sparsi. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Tendenza: weekend più soleggiato, localmente instabile al Nord.