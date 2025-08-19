Corsi di musica a Domodossola, aperte le iscrizioni

Sono già aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di musica, rivolti a chi desidera avvicinarsi allo studio di uno strumento o approfondirne la pratica, proposti dal Civico Corpo Musicale di Domodossola e tenuti da maestri professionisti. Le lezioni si terranno presso la sede dell’associazione, in via Rosmini, sotto la biblioteca.

L’iniziativa offre un’opportunità accessibile a tutti: gli strumenti, per chi ne ha necessità, sono messi a disposizione in comodato d’uso gratuito e la prima lezione non comporta alcun costo.

Gli interessati possono scegliere tra un’ampia gamma di strumenti a fiato e a percussione, tra cui clarinetto, flauto, sassofono, tromba, trombone, eufonio, basso tuba, corno e batteria/percussioni. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 339 8526779 o scrivere all’indirizzo info@musicadomodossola.it.