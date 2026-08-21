Finisce la lunga ondata di caldo, nel Vco piove ancora: miglioramento nel weekend

Volge alla conclusione la prolungata ondata di caldo che ha caratterizzato il Piemonte dalla fine di luglio. Anche nel VCO, però, per ritrovare condizioni più stabili bisognerà attendere ancora: nella giornata di oggi, venerdì 21 agosto, sono infatti previste nuove precipitazioni, dopo i temporali che hanno interessato il territorio nelle ultime ore.

Il cambiamento è legato a una saccatura atlantica che ha convogliato intensi flussi umidi sud-occidentali sul Piemonte, determinando un sensibile calo delle temperature, nell'ordine di 5-6 gradi rispetto ai valori registrati durante la fase più calda.

Il peggioramento ha già portato temporali in diverse zone della regione, compreso il Verbano e il Novarese, con fenomeni localmente intensi, raffiche di vento e grandinate. Anche oggi il quadro rimarrà instabile, con ulteriori precipitazioni attese sul VCO, prima di un progressivo miglioramento delle condizioni.

La svolta riguarda soprattutto le temperature. Il lungo periodo con valori superiori alla norma ha contribuito a portare temporaneamente l'estate meteorologica 2026, considerando giugno, luglio e agosto, davanti alla storica estate del 2003 per quanto riguarda la temperatura media in Piemonte.

Una fase particolarmente lunga che viene ora interrotta dall'ingresso di aria più fresca. Secondo le indicazioni di Arpa Piemonte, a breve e medio termine non sono al momento previste nuove ondate di calore sulla regione.

Nel VCO bisognerà però fare ancora i conti con la pioggia nella giornata di venerdì. Il miglioramento più deciso è atteso nel corso del weekend, quando l'allontanamento della perturbazione dovrebbe favorire il ritorno a condizioni più stabili.