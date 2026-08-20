Maltempo, allerta gialla: temporali e rischio di allagamenti

Resta alta l'attenzione per il maltempo tra Verbano Cusio Ossola e Novarese. Arpa Piemonte ha emesso nel pomeriggio di giovedì 20 agosto il bollettino di allerta numero 241/2026, valido per 36 ore e con un nuovo aggiornamento previsto alle 13 di venerdì 21 agosto.

Per la zona del Toce è indicata un'allerta gialla legata ai temporali. Lo scenario previsto comprende la possibilità di locali allagamenti, caduta di alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante. L'allerta riguarda anche la giornata di venerdì: per la zona del Toce permane infatti il livello giallo per il rischio idrogeologico legato ai temporali.

Situazione da seguire anche nel Novarese. Anche in quest'area il bollettino segnala un livello di allerta giallo, con possibili locali allagamenti, caduta di alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante. Secondo l'avviso di condizioni meteorologiche avverse contenuto nel bollettino, nella serata di giovedì è prevista una momentanea attenuazione dei fenomeni. La tregua dovrebbe però essere temporanea: una nuova intensificazione è infatti attesa nella mattinata di venerdì 21 agosto.

Il livello giallo corrisponde alla possibilità di fenomeni localizzati. Sarà quindi necessario prestare attenzione soprattutto durante i temporali più intensi, che potranno determinare criticità puntuali sul territorio.