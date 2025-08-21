Villette torna ad ospitare la rassegna "Note al femminile"

Dopo il successo della prima edizione, torna anche quest’anno la rassegna “Note al femminile”, tre appuntamenti con alcune delle migliori musiciste del territorio in scena nella suggestiva cornice di Villette. La rassegna, parte del progetto “Di donne e di montagna”, nasce per valorizzare il talento e l’arte delle musiciste, creando un dialogo tra note e paesaggio, tra cultura e territorio.

Il primo concerto è in programma giovedì 4 settembre alle 17.30 nel Giardino dei colori con “Violoncello²”, che vede protagoniste Matilde Preatoni e Valentina Bionda. Si prosegue poi giovedì 11 settembre alle 17.30 all’oratorio di San Rocco, che ospita “La musica nel sangue” con il violino di Manuela Matis e il violoncello di Dario Orio. Infine, giovedì 18 settembre alle 17.30 al museo “La Cà di Feman da la Piaza” il concerto del duo Keylin, composto da Silvia Arfacchia al violino ed Eleonora Simeone alla tastiera.

Tutti gli eventi sono a offerta libera, per sostenere iniziative culturali che mettono al centro l’arte e il territorio. Per chi desiderasse prolungare la serata, è possibile cenare alla Locanda Lo Scoiattolo (prenotazioni al numero 0324 97009). L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco e dal comune di Villette, con il supporto di fondazioni ed enti locali.