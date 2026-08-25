Nascondevano un chilo di hashish: due giovani ossolani arrestati per spaccio a Baveno

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai carabinieri della sezione operativa della compagnia carabinieri di Verbania. Nel tardo pomeriggio di sabato, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di due giovani, entrambi del 2007, residenti in Ossola, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata a seguito di diverse segnalazioni relative a movimenti sospetti nelle aree boschive adiacenti allo svincolo autostradale di Baveno. I militari, lo scorso sabato, hanno quindi predisposto un servizio mirato in abiti civili per accertare la veridicità dei fatti. Nel corso del servizio veniva notata un’autovettura, con a bordo due giovani, transitare ripetutamente in zona, senza un’apparente meta, per poi allontanarsi dal posto. Controllati all’altezza del vicino svincolo autostradale, da una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Verbania, i due giovani sono stati trovati in possesso di uno zaino contenente un involucro sigillato con del cellophane. I successivi accertamenti hanno confermato che all’interno del pacco c’erano 10 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, per un peso complessivo di un chilogrammo.

I due indagati sono stati dichiarati in arresto e associati presso la casa circondariale di Verbania in attesa dell’udienza di convalida. Si precisa che, a tutela del principio di presunzione di innocenza, i soggetti arrestati sono da ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.