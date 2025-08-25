“Sentieri e Pensieri”, il gran finale con Paolo Di Paolo e Piero Dorfles

Giunge alla conclusione questa sera, lunedì 25 agosto, la 13esima edizione di “Sentieri e Pensieri”, il festival letterario di Santa Maria Maggiore con la direzione artistica di Bruno Gambarotta.

Il primo appuntamento della giornata, in programma alle 17.30, vede protagonista lo scrittore Paolo Di Paolo che, in dialogo con la giornalista e scrittrice Maria Elisa Gualandris, presenta la riedizione di “Nuovi cieli, nuove carte” e la sua ultima fatica “Rimembri ancora”. Quest’ultimo, in particolare, offre al lettore un modo nuovo e sorprendente di leggere le poesie che tutti abbiamo studiato sui banchi di scuola, spesso costretti a impararle a memoria senza realmente comprenderne i significati più nascosti.

La rassegna si chiude alle 21.00 con un incontro con Piero Dorfles, giornalista e critico letterario, scrittore e per oltre vent’anni presenza fissa al fianco dei conduttori della trasmissione Rai “Per un pugno di libri”. Dorfles, in dialogo con la giornalista Chiara Fabrizi, presenta “Amblimblè”, un libro dedicato ai giochi di una volta. Filastrocche, poesiole spesso surreali, ispirate al lavoro, alle fiabe, alla parodia della vita adulta: i giochi collettivi insegnano a confrontarsi con gli altri stabilendo regole e rispettandole, aiutano a sviluppare la creatività, la fantasia e anche un senso di responsabilità. Ne risulta l’affresco di un mondo perduto solo in parte, che forse non sarebbe così difficile ritrovare.

Tutti gli incontri sono gratuiti e si tengono nel parco di Villa Antonia. È fortemente consigliata la prenotazione. In caso di maltempo gli eventi si spostano al teatro comunale.