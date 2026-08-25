A Beura risuona l’Estro Armonico di Vivaldi con la Compagnia de Violini

Le note di Antonio Vivaldi risuoneranno venerdì 28 agosto nella chiesa parrocchiale di San Giorgio a Beura. Alle 21.00 è infatti in programma il concerto “L’Estro Armonico”, affidato all’Orchestra La Compagnia de Violini, diretta dal maestro Alessandro Ciccolini, impegnato anche nel ruolo di violino e concertatore.

Il programma propone i concerti tratti dall’Opera Terza di Vivaldi, raccolta pubblicata nel 1711 e considerata uno dei capolavori più importanti del compositore veneziano e della letteratura musicale barocca.

L’esecuzione intende restituire tutta la ricchezza espressiva e la varietà di queste pagine, attraverso un ensemble specializzato nel repertorio del Sei e Settecento e nell’utilizzo di strumenti originali.

La formazione che salirà sul palco della chiesa di San Giorgio sarà composta da Alessandro Ciccolini, violino e concertatore, Matteo Carigi, Sebastiano Reginato e Domenico Scicchitano ai violini, Francesca Camagni e Stefano Lagatta alle viole, Giulia Gillio Gianetta al violoncello, Matteo Mirri al violone e Francesco Baroni e Francesco Monica ai clavicembali.

La Compagnia de Violini, con sede a Parma, rappresenta oggi una realtà di rilievo nel panorama della musica barocca. Il gruppo è nato dall’incontro tra Alessandro Ciccolini e il clavicembalista e organista Francesco Baroni, dopo venticinque anni di attività concertistica spesso condivisa. Alla base del progetto vi sono la passione per la ricerca filologica e la volontà di riscoprire e valorizzare il patrimonio musicale italiano, con un’attenzione particolare alla tradizione parmigiana dell’epoca farnesiana.

Il nome dell’ensemble richiama proprio la Compagnia de Violini, storico gruppo di violinisti attivo alla corte Farnese tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. L’obiettivo è quello di recuperare un importante patrimonio musicale, ma anche di offrire alle giovani generazioni di musicisti occasioni di approfondimento e studio del repertorio barocco.

Oltre a una lunga serie di concerti, ci sono anche progetti discografici, tra cui la registrazione delle sonate per due violini senza basso di Vivaldi e di un duetto con canone di Zani per Brilliant Classics. È inoltre prevista per la prossima primavera l’uscita di una registrazione dedicata a un programma di concerti vivaldiani giunti fino a noi in forma incompleta e ricostruiti da Alessandro Ciccolini.

Proprio Ciccolini vanta una lunga esperienza internazionale nel campo della musica antica. Ha preso parte nel 1992 alle tournée dell’European Community Baroque Orchestra e per circa venticinque anni è stato primo violino della Cappella della Pietà dei Turchini, oggi Cappella Neapolitana, diretta da Antonio Florio. Nel corso della sua carriera ha collaborato anche con importanti ensemble specializzati nel repertorio barocco e ha realizzato ricostruzioni di opere e pagine musicali andate in parte perdute.

Il concerto di Beura assume quindi un particolare rilievo per la presenza di musicisti e di una formazione impegnata nella ricerca e nella riscoperta del grande repertorio italiano del periodo barocco.

L’ingresso sarà libero, grazie al generoso contributo del Gruppo Tosco Marmi, che ha finanziato l’evento, al patrocinio della parrocchia di Beura e alla collaborazione della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

Il pubblico avrà inoltre una seconda occasione per ascoltare il programma: il concerto sarà replicato sabato 29 agosto, alle 21.00, nella Collegiata di San Vittore a Cannobio.