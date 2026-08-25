Sentieri e Pensieri chiude con Saverio Raimondo e Luca Bianchini

Ultima giornata oggi, martedì 25 agosto, per “Sentieri e Pensieri”. Il festival letterario di Santa Maria Maggiore si prepara a chiudere la quattordicesima edizione con due appuntamenti al Parco di Villa Antonia, che vedranno protagonisti Saverio Raimondo e Luca Bianchini.

Alle 17.30 torna al festival Saverio Raimondo, comico, autore umoristico e satirico, già vincitore della prima edizione del Premio Podcast Santa Maria Maggiore. Presenterà “Annus horribilis”, pubblicato da SEM, in dialogo con lo scrittore Alessandro Barbaglia.

Il romanzo parte dal 536 dopo Cristo, ricordato come un anno segnato da guerre, carestie e pandemia di peste. Raimondo costruisce un racconto a episodi attraverso quattro storie parallele ambientate nel passato, utilizzando la satira e il registro grottesco per creare un confronto con il presente.

Alle 21 sarà invece Luca Bianchini a chiudere l'edizione 2026 di Sentieri e Pensieri. Per lo scrittore si tratta di un ritorno a Santa Maria Maggiore, dove era stato tra i primi ospiti del festival già nel 2013.

Bianchini presenterà il suo ultimo romanzo, “Le ragazze di Tunisi”, edito da Mondadori. Ad accompagnarlo nell'incontro sarà Alessandra Tedesco, giornalista di Radio 24 Il Sole 24 Ore e conduttrice del programma “Il Cacciatore di libri”.

Nel romanzo Bianchini intreccia ricordi familiari e aneddoti in un viaggio legato alla Tunisia e alle figure femminili della propria famiglia, dalla madre alle zie fino alla nonna.

Con l'appuntamento serale si concluderanno i nove giorni di Sentieri e Pensieri, iniziati il 17 agosto con l'anteprima e proseguiti con incontri dedicati alla narrativa, all'attualità, alla scienza, alla salute, alla montagna, all'intelligenza artificiale, allo sport e al teatro.

Gli incontri si svolgeranno al Parco di Villa Antonia, con trasferimento al Teatro Comunale in caso di maltempo. Gli eventi sono a ingresso gratuito ed è consigliata la prenotazione del posto a sedere.