 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 25 agosto 2025, 17:54

Linea Domodossola-Milano, da fine agosto una nuova interruzione

Da sabato 30 ripartono i lavori di potenziamento infrastrutturale. Previsti bus sostitutivi

Linea Domodossola-Milano, da fine agosto una nuova interruzione

Ripartono sabato 30 agosto e proseguiranno fino al 13 settembre i lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rfi sulla linea ferroviaria Domodossola-Milano. Gli interventi, interrotti per il mese di agosto, riguardano in particolare il tratto compreso tra Arona e Premosello e comportano importanti modifiche alla circolazione.

In particolare, sulla linea Milano Porta Garibaldi-Domodossola saranno cancellati tutti i treni tra Arona e Domodossola, mentre sulla tratta Milano Centrale-Domodossola i treni saranno cancellati oppure limitati ad Arona. Su queste tratte saranno disponibili bus sostitutivi.

Sono inoltre previsti ulteriori interventi nel fine settimana del 4 e 5 settembre, che riguarderanno le tratte Gallarate-Arona e Premosello-Arona, mentre tra il 14 e il 16 novembre sono in programma altri lavori tra Arona e Premosello.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore