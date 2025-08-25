 / Cronaca

Cronaca | 25 agosto 2025, 20:01

Auto precipita dal cortile di una villa sulla strada a Masera FOTO

Sul posto Vigili del fuoco e Polizia

Auto precipita dal cortile di una villa sulla strada a Masera FOTO

Grave incidente a Masera poco dopo le 19.30. Un suv è precipitato dal cortile di una villa che sovrasta la strada all'altezza del ponte che porta in paese. L'auto sarebbe volata sulla strada abbattendo diverse piante che si trovavano sulla massicciata terminandola sua corsa capovolta su un fianco. 
Sul posto stanno operando numerosi soccorritori dei Vigli del fuoco e agenti della Polizia. 

La persona all'interno dell'abitacolo è stata subito soccorso e trasportata in ospedale. Secondo le prime informazioni è sempre rimasta cosciente. 

 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore