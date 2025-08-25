Auto precipita dal cortile di una villa sulla strada a Masera FOTO

Grave incidente a Masera poco dopo le 19.30. Un suv è precipitato dal cortile di una villa che sovrasta la strada all'altezza del ponte che porta in paese. L'auto sarebbe volata sulla strada abbattendo diverse piante che si trovavano sulla massicciata terminandola sua corsa capovolta su un fianco.

Sul posto stanno operando numerosi soccorritori dei Vigli del fuoco e agenti della Polizia.

La persona all'interno dell'abitacolo è stata subito soccorso e trasportata in ospedale. Secondo le prime informazioni è sempre rimasta cosciente.