Paffoni Fulgor Basket, si rinnova la collaborazione con il Gruppo Altair

La Paffoni Fulgor Basket annuncia il rinnovo della partnership con Gruppo Altair, una collaborazione che prosegue nel segno della condivisione di valori e obiettivi, dentro e soprattutto fuori dal campo. Attraverso i marchi Domobianca365, San Domenico Ski e In Energy, Gruppo Altair conferma il proprio sostegno alla Fulgor Basket in qualità di top sponsor, accompagnando il club del presidente Angelo Nigro nel percorso di crescita e nello sviluppo dei suoi progetti.

Una partnership che guarda alla prima squadra e agli obiettivi sportivi, con la serie B nazionale come fiore all’occhiello, ma che si estende anche alle numerose attività rivolte al territorio: dalla crescita del basket giovanile alla promozione del minibasket, con l’obiettivo di avvicinare sempre più famiglie e bambini allo sport e rafforzare il senso di comunità attraverso la pallacanestro.

La prima squadra della Fulgor Basket ha fatto visita a Domobianca, partecipando alle attività proposte dalla location turistica. A seguire, si è tenuta la conferenza stampa che ha ufficializzato il rinnovo della partnership. “Siamo felici di poter avere ancora al nostro fianco Gruppo Altair – commenta l’amministratore delegato del club, Alessandro Monti –. Il sostegno dei suoi marchi ci permette di programmare e sviluppare i nostri progetti, che vanno ben oltre i risultati sul campo. Vogliamo continuare ad avvicinare famiglie e bambini allo sport, offrire ai giovani del territorio la possibilità di giocare a basket ad alto livello e portare avanti le nostre attività di beneficenza e di coinvolgimento della provincia, a 360 gradi, attraverso le iniziative sociali della Fulgor”.

Soddisfazione condivisa anche da Paolo Zanghieri, presidente di Gruppo Altair: “Per noi è un privilegio poter sostenere la Fulgor. È sicuramente uno dei punti di riferimento sportivi del territorio: da oltre vent’anni milita nei campionati nazionali più importanti e, nelle ultime stagioni, ha intrapreso un percorso importante dedicato alla crescita dei giovani e dei bambini. È una casa sicura per chi vuole praticare e vivere lo sport sul nostro territorio. Sono felice di aver avuto qui i ragazzi della prima squadra: questi sono luoghi magici che, come Gruppo Altair, stiamo valorizzando giorno dopo giorno”.

Michele Marinello, vicepresidente di Gruppo Altair: “La Fulgor è una società di prestigio del nostro territorio, sono orgoglioso di poter accostare il nostro nome al loro. Abbiamo obiettivi comuni, come la promozione dello sport e della salute, sebbene lo facciamo ad altitudini differenti. Credo che il nostro sia un grande esempio di come le realtà del Vco debbano e possano collaborare per ottenere risultati proficui”.

La partnership tra Paffoni Fulgor Basket e Gruppo Altair si rinnova così con una visione condivisa: sostenere lo sport, valorizzare il territorio e costruire opportunità per le nuove generazioni.