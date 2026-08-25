Juventus Domo e Briga in campo per ricordare Sergio Giovannone

Juventus Domo e Briga Novarese si ritrovano in campo nel segno del ricordo. Mercoledì 26 agosto lo stadio Curotti di Domodossola ospiterà la quinta edizione del Memorial Sergio Giovannone, all'ex calciatore - sia tra professionisti che nei dilettanti - scomparso prematuramente nel 2019.
L'appuntamento è fissato alle 20, quando le due formazioni si affronteranno in una serata che andrà oltre il risultato sportivo.
Il memorial, giunto quest'anno alla quinta edizione, rappresenta infatti un'occasione per ricordare Giovannone attraverso il calcio, celebrando il legame e il ricordo lasciati dentro e fuori dal campo.