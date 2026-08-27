Baite, seconde case e portoncini che non chiudono più: come passa l'inverno la porta di una casa in Ossola

C'è un gesto che in Ossola si ripete ogni fine agosto: si dà un giro di chiave alla casa di Formazza, di Bognanco o della Vigezzo e si torna in città, con l'idea di rivederla a Natale. Quando si riapre, l'aria dentro sa di chiuso, il pavimento davanti all'ingresso è umido e la porta si è gonfiata al punto che per chiuderla serve la spalla. Non è sfortuna. È quello che succede a una porta pensata per un pianerottolo quando la si lascia sola contro un inverno alpino.

Settembre, quando sembra tutto a posto

L'inganno comincia adesso. Le giornate sono ancora lunghe, la porta di legno o la vecchia blindata da interno sembra fare il suo lavoro. In realtà i primi segnali ci sono già: un filo di luce che entra dal sottoporta, la guarnizione che si è indurita con il sole di luglio. «Quando facciamo un sopralluogo in una casa di montagna guardiamo prima la soglia e poi tutto il resto», racconta il Reparto Tecnico di Ariete Porte Blindate che dal 1991 lavora sui serramenti. «Se da sotto passa la luce, a novembre passerà l'acqua di scioglimento e a gennaio l'aria a meno dieci. La lamiera non c'entra, è il sottoporta che decide tutto».

Novembre, la nebbia entra in casa

In fondovalle, tra Domodossola e Crevoladossola, l'umidità di novembre è una presenza fissa. Una porta senza doppia guarnizione la lascia passare, e la condensa si forma proprio sul lato interno dell'anta, dove il freddo del metallo incontra l'aria calda della stufa. È il momento in cui i pannelli di legno cominciano a imbarcarsi e le cerniere a cigolare.

Una porta blindata per esterni Ariete nasce per questo scenario, con pannelli trattati contro acqua e raggi ultravioletti, soglia in alluminio a tenuta e una lama parafreddo a cinque camere d'aria che chiude il sottoporta quando si gira la chiave. Sono dettagli che in un appartamento di città non si notano. In una casa a mille metri fanno la differenza tra una stufa che scalda e una che lavora per la strada.

Gennaio, il conto della stufa

Qui il discorso si sposta sul portafoglio. Una porta d'ingresso scadente ha una trasmittanza che può superare i 3 W/m²K, cioè disperde come una finestra di trent'anni fa. I portoncini progettati per l'esterno scendono fino a 0,8 W/m²K, un valore da serramento moderno. Per chi scalda a pellet o a legna, come in molte case delle valli, è una differenza che si vede nel numero di sacchi e nelle cataste. «Le persone chiamano per la sicurezza e poi ci ringraziano per il silenzio e per il freddo che non entra più», dicono ancora da Ariete. «In montagna è quasi sempre così, la sicurezza è la seconda cosa che nominano».

Aprile, il rientro e le chiavi in giro

Chi possiede una seconda casa conosce il problema delle chiavi: una al vicino che controlla, una all'idraulico, una a chi ha affittato l'estate scorsa. Nessuno sa quante copie girino. I portoncini di ultima generazione hanno un cilindro con profilo brevettato, che non si duplica in ferramenta, e due chiavi d'emergenza che, girate una volta nella serratura, disattivano tutte le chiavi precedenti. Trenta secondi, nessun tecnico. Per una casa che resta vuota sei mesi l'anno è forse la funzione più utile di tutte.

Quanto alla spesa, un portoncino blindato da esterno su misura parte da circa 3.500 euro e rientra nel bonus sicurezza, con il 50 per cento detraibile in dieci anni anche senza cantiere aperto. Servono porta certificata, posa fatta da un'impresa abilitata e pagamento tracciato.

Cosa guardare prima di firmare

Cosa verificare prima di firmare

Un'ultima nota per le case in pietra dei borghi, dove il vano porta raramente è in squadra. Le porte standard lì non entrano, e il rischio è che il posatore forzi il telaio e riempia di schiuma. La porta va disegnata sul vano, non il contrario, e va montata da chi lo fa tutti i giorni. Meglio scoprirlo a settembre, con il sole, che a gennaio con la neve sulla soglia.













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