Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, M5s “Grande apprensione”

ROMA (ITALPRESS) - L'ex deputato M5s Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. E' giunto in ospedale in gravi condizioni. Ad anticipare la notizia è stato il Corriere della Sera."La comunità 5 stelle - si legge in una nota M5s - ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione"."Alessandro Di Battista - scrive su X Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it, riportando l'articolo pubblicato sul sito del quotidiano - è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore 48enne, ex deputato del Movimento 5 Stelle che da anni è tornato a fare il giornalista con numerose inchieste anche per Il Fatto Quotidiano, si trova nell'isola per realizzare reportage per Seif e TvLoft ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni". Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, scrive su X che "da questa notte sono in contatto con l'Ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L'Avana dove si trovava in viaggio. Prego per la sua salute. Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l'assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta". -foto Ipa Agency-(ITALPRESS).