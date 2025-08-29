Si è dimesso il consiglio comunale di Macugnaga

I consiglieri comunali di Macugnaga hanno rassegnato le dimissioni davanti al segretario. E’ il risultato delle difficoltà sorte dopo le indagini della Guardia di finanza che avevano portato all’arresto del sindaco, Alessandro Bonacci.

Il primo commento arriva da Mattia Marone, capogruppo di minoranza: ‘’Con le dimissioni di oggi si chiude un periodo difficile e un mandato complesso, i cui strascichi giudiziari, finanziari e amministrativi si ripercuoteranno ancora per molto tempo sul nostro paese. Vorrei paragonare quest' Amministrazione e tutto quello che è successo, soprattutto negli ultimi mesi, ad un' alluvione. Oggi vediamo distruzione, macerie e viviamo un profondo senso di impotenza e smarrimento. Ci attendono periodi difficili, ma come dopo l'alluvione, è necessario farsi forza, rimboccarsi le maniche e lavorare. Ci vorrà del tempo: qualcosa bisognerà buttar via e qualcosa si potrà riparare solo parzialmente, ma io sono convinto che nel complesso la nostra Comunità di Macugnaga tornerà più bella e più unita di prima. E come per l'alluvione credo che tutto questo avverrà soprattutto se ci sarà l'aiuto, l'entusiasmo e la forza dei più giovani’’.

Ora la Prefettura dovrà nominare il commissario che ‘traghetterà’ il comune alle prossime elezioni.