Uffici di Prossimità, parte da Ragusa il ciclo di incontri nei tribunali siciliani

PALERMO (ITALPRESS) - Prende il via a settembre il ciclo di incontri su Uffici di Prossimità e Tribunali siciliani. Una serie di appuntamenti nell'ambito del progetto "Uffici di Prossimità. La giustizia più vicina ai cittadini", voluto da Regione Siciliana e Ministero della Giustizia e realizzato da Formez, e promosso nell'ambito del progetto finanziato dal POC al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Gli incontri previsti coinvolgeranno tutte le province dell'Isola per promuovere e far conoscere i servizi di giustizia di prossimità attivati sul territorio dalla Regione Siciliana.Il primo appuntamento si terrà venerdì 4 settembre (ore 9:30) nell'Aula Firrincieli del Tribunale di Ragusa. Ai saluti istituzionali interverranno Nuccia Albano, Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; Francesco Paolo Pitarresi, Presidente del Tribunale di Ragusa; Roberta Bardi, dirigente del Ministero della Giustizia; Maria Letizia Di Liberti, Dirigente generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, e Giovanni Anastasi, Presidente di Formez. Il confronto, moderato da Roberto Santi (Responsabile Ufficio Eventi di Formez), entrerà poi nel merito del funzionamento degli Uffici di Prossimità con esperti di Formez e rappresentanti del Tribunale, per concentrarsi successivamente sulla loro integrazione nella rete sociale e territoriale. A questa seconda parte prenderanno parte il Distretto socio-sanitario e gli amministratori dei Comuni di riferimento.La stessa formula sarà riproposta, con i rispettivi protagonisti territoriali, negli appuntamenti al Tribunale di Patti (venerdì 18 settembre) e Catania (mercoledì 23 settembre), con l'obiettivo di rafforzare una rete stabile tra giustizia, enti locali e servizi sociali e rendere gli Uffici di Prossimità un riferimento sempre più riconoscibile per i cittadini.«Gli Uffici di Prossimità - dichiara l'assessore della Famiglia e Politiche sociali, Nuccia Albano - rappresentano uno strumento concreto per avvicinare la giustizia ai cittadini e, in particolare, alle persone che per condizioni personali, familiari o sociali possono incontrare maggiori difficoltà nell'accesso ai servizi. Come Regione Siciliana siamo impegnati a rafforzare una rete territoriale capace di mettere in relazione istituzioni, Comuni, servizi sociali e amministrazione giudiziaria, nella consapevolezza che la tutela dei diritti passa anche dalla capacità di offrire risposte semplici, accessibili e vicine ai bisogni delle comunità. Il ciclo di incontri nei Tribunali siciliani sarà un'importante occasione di confronto per consolidare questo modello, valorizzando il ruolo degli Uffici di Prossimità e rendendoli sempre più conosciuti e riconoscibili dai cittadini. L'obiettivo è costruire una collaborazione stabile tra tutti gli attori del territorio, con particolare attenzione alle persone più fragili e alle loro famiglie»."La prossimità è la capacità delle istituzioni di rendersi realmente accessibili ai cittadini", afferma il presidente di Formez Giovanni Anastasi. "Gli Uffici di Prossimità traducono questo principio in servizi concreti, semplificando il rapporto con la giustizia e portandolo più vicino alle persone e ai territori. Formez è orgoglioso di contribuire, accanto alla Regione Siciliana e al Ministero della Giustizia, a un progetto che rafforza il valore pubblico dell'azione amministrativa e dimostra come innovazione organizzativa, collaborazione istituzionale e attenzione ai bisogni delle comunità possano produrre risultati tangibili per i cittadini. L'iniziativa di Ragusa testimonia l'importanza di un dialogo costante tra istituzioni, amministrazioni e comunità locali. E' da queste collaborazioni che nascono le migliori condizioni per accompagnare i processi di innovazione e rafforzare la capacità amministrativa dei territori".Il ciclo di incontri, che vedranno confrontarsi Regione Siciliana, Tribunali, Formez, Distretti socio-sanitari e amministratori dei Comuni sede degli Uffici di Prossimità, punta a far conoscere sui territori il ruolo degli Uffici stessi. Si tratta di sportelli attivati presso Comuni e Unioni di Comuni per facilitare l'accesso ai servizi della giustizia, in particolare nell'ambito della volontaria giurisdizione, e a rafforzare il raccordo tra amministrazione giudiziaria, istituzioni e servizi locali, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini più fragili. Il calendario degli eventi e il link per la partecipazione sono disponibili sul sito della Regione Siciliana.Programmi e iscrizioni al link https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famiglia-politiche-sociali-lavoro/dipartimento-famiglia-politiche-sociali/uffici-prossimita-foto ufficio stampa Formez- (ITALPRESS).