Varzo, più di 40 interventi dei vigli del fuoco dopo l'esondazione VIDEO

Proseguono anche oggi – domenica 31 agosto - le attività del comando dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola, coadiuvato dai comandi di Novara, con Unità di Crisi locale (Ucl) e Torino, con nuclei del Gruppo Operazioni Speciali con escavatori, dalla protezione civile e dai volontari Aib, per la messa in sicurezza delle criticità legate al maltempo dei giorni scorsi nel comune di Varzo.

Presenti inoltre i droni dei Vigili del fuoco (Sapr) dalla direzione regionale Piemonte, per valutazioni di dettaglio di eventuali problematiche strutturali. Numerosi (più di 40) sono stati gli interventi di messa in sicurezza portati a termine dalle squadre permanenti e volontarie del comando a partire dall'inizio dell'emergenza, coordinate dal funzionario di servizio. Nella giornata di oggi, per consentire alcune operazioni di prosciugamento, è stata necessaria l'interdizione al traffico di via Domodossola per qualche ora. Le attività del sistema di protezione civile, che lavora sinergicamente ormai da tre giorni, proseguiranno ancora nella giornata di domani, con un dispositivo analogo a quello di questi giorni e con la presenza del posto di comando avanzato.