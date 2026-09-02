Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

• 20264886 Famiglia privata a Suna cerca un/a assistente familiare convivente per assistenza a uomo di 86 anni parzialmente autosufficiente. Si offre contratto 54h con stanza uso esclusivo e bagno in condivisione in appartamento al secondo piano con ascensore.

• 20264847 Azienda di Ornavasso del settore meccanico specializzata nella realizzazione e manutenzione di attrezzature per stampaggio ricerca un Operatore Rettifica CNC da inserire nel proprio produttivo. Necessaria formazione in ambito meccanico, conoscenza del disegno meccanico e capacità di intepretare quote, tolleranze dimensionali e geometriche. Tempo determinato sei mesi finalizzato alla stabilizzazione. Si valutano profili junior da inserire in apprendistato.

• 20264818 Officina di auto riparazioni a Verbania cerca un/a segretario/a in apprendistato full time per supporto nelle attività di gestione clienti e fornitori con orario 08:30/08:45-12:00 e 14:30-18:30/18:45 da lunedì a venerdì con rientro occasionale al sabato mattina. E’ richiesta la conoscenza delle lingua inglese.

• 20264556 Famiglia privata a Cannobio cerca un/a assistente familiare convivente per assistenza a coppia di anziani di 85 e 87 anni parzialmente autosufficienti. Si offre contratto 54h con stanza e bagno uso escusivo in appartamento indipendente. Possibilità di concordare la copertura di alcuni week end.

• 20264763 Famiglia privata a Brisino di Stresa cerca un/a assistente familiare convivente per assistenza a uomo di 88 anni parzialmente autosufficiente. Sostituzione ferie per circa due mesi da ottobre, con possibilità di stabilizzazione. Si offre contratto 54h con stanza e bagno uso escusivo in appartamento indipendente.

• 20264774 Famiglia privata a Baveno cerca un/a assistente familiare convivente per assistenza a uomo parzialmente autosufficiente con parkinson cognitivo. Si offre contratto 54h con stanza uso escusivo e bagno in condivisione in appartamento servito dai mezzi pubblici e vicino a due supermercati.

• 20264778 Famiglia privata a Intra cerca un/a assistente familiare convivente per assistenza a donna parzialmente autosufficiente. Sostituzione ferie per circa un mese da fine settembre ainizio novembre. Si offre contratto 54h con stanza uso escusivo e bagno in condivisione in appartamento.

• 20264782 Locale a Masera cerca due figure da inserire come cuoco/a-pizzaiolo e lavapiatti a tempo determinato part-time, con possibile stabilizzazione. Orario serale su 5 giorni lavorativi alla settimana.

• 20264781 Locale a Masera cerca due camerieri di sala per preparazione sala, servizio ai tavoli, contatto clienti, pulizia locali dopo servizio. Tempo determinato part-time, con possibile stabilizzazione. Orario serale su 5 giorni lavorativi alla settimana.

• 20264779 Pub di Malesco cerca 1 responsabile di sala, o una figura junior, per assunzione immediata. Lavoro serale dalle 16:30 alle 23:00 circa con un prolungamento fino alle 24:00 circa nei week end, 2 riposi settimanali a turnazione con gli altri colleghi.

• 20264768 Gommista di Crevoladossola cerca un operaio da inserire come gommista a tempo pieno, con orario 8-12, 14-18. Preferibile ma non richiesta esperienza. Mansioni generiche di gommista compresa l’accettazione e accoglienza clienti.

• 20264738 Azienda di Verbania operante nel settore della distribuzione automatica ricerca 2addetti alla manutenzione e al rifornimento di distributori automatici di bevande presso diverse strutture sul territorio provinciale. Esperienza indispensabile, patente B e automuniti. Tempo indeterminato full time, con orario 7:00-16:00 con pausa pranzo.

• 20262343 Bar di Verbania cerca un/a barista per attività di banco e sala, all’interno di un bar che offre anche servizio di ricevitoria. Tempo determinato full time da lunedì a sabato finalizzato alla stabilizzazione con orario strutturato a settimane alterne su 2 turni: 5.30-13.00 oppure 13.00-19.30 da lunedì al venerdì mentre l'orario del sabato si organizzerà di volta in volta.

• 20261258 Cooperativa di servizi cerca per centro ospedaliero di Oggebbio un/a addetto/a alle pulizie da inserire in tirocinio per pulizia camere, aree comuni e servizi igienici. Lavoro part time o full time 5 su 7 esclusa la domenica, con rimborso spese fino a 1000 euro mensili in base all’impegno orario. Orario 07:15 o 8:45-14:45.