Stop ai finti artigiani: la nuova legge riserva l'etichetta solo agli iscritti all'Albo, l'allarme di Confartigianato sui controlli

L’etichetta “artigianale” non può più essere utilizzata liberamente a fini promozionali. La nuova legge nazionale, in vigore dal 7 aprile, riserva l’impiego dei termini “artigianato”, “artigiano” e “artigianale” esclusivamente alle imprese in possesso della qualifica formale e regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane presso le Camere di Commercio. A richiamare l’attenzione sull'effettiva applicazione della norma è Confartigianato, che pur considerando il provvedimento una svolta storica a tutela del settore, esprime preoccupazione per il rischio che le nuove tutele rimangano solo sulla carta se le Regioni non si attiveranno rapidamente con verifiche puntuali e sanzioni.

Secondo le stime di Confartigianato, sono almeno 850 mila i soggetti che sfruttano impropriamente queste denominazioni, alimentando una concorrenza sleale ai danni di 588 mila imprese autentiche nei comparti più esposti, dall’alimentare alla moda, dall’arredo all’artigianato artistico, fino ad acconciatori, impiantisti, idraulici e autoriparatori. Come sottolineato dal presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, chi acquista un bene o un servizio presentato come artigianale deve avere la certezza di una realtà verificabile, evitando che operatori privi di requisiti continuino a sfruttare la credibilità e la reputazione costruite negli anni dalle realtà regolari.

La nuova disciplina trasforma la qualifica da semplice aggettivo pubblicitario a termine giuridicamente tutelato, stabilendo per chi viola le norme sanzioni pari all’1% del fatturato e comunque mai inferiori a 25 mila euro per ciascuna violazione. Il divieto riguarda ogni forma di comunicazione commerciale, inclusi packaging, etichette, pubblicità, siti web, canali social ed e-commerce, estendendosi anche a lavoratori autonomi con sola partita IVA e hobbisti non registrati all’Albo.