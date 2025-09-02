Michele Piffero nuovo Segretario generale della Cgil Novara e VCO

Con un consenso quasi unanime, pari al 98% dei voti favorevoli, Michele Piffero è stato eletto oggi, martedì 2 settembre 2025, nuovo Segretario generale della CGIL Novara e VCO. L’elezione si è svolta presso la sede CGIL di Borgomanero e segna l’avvio di una nuova fase per l’organizzazione sindacale, dopo la scomparsa, lo scorso 28 giugno, di Attilio Fasulo.

Nel corso della sua relazione programmatica, Piffero ha delineato i principali temi che orienteranno l’azione del sindacato: impegno per fermare la guerra, lotta al precariato, difesa del potere d’acquisto dei salari in un contesto di alta inflazione, rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro, apertura al dialogo con i giovani e con le reti territoriali, associative e politiche, tutela dei diritti civili e contrasto a ogni forma di fascismo.

Quarantenne, Piffero ha alle spalle una lunga esperienza nel sindacato. Il suo impegno inizia a soli 19 anni come delegato alla SIDER.SCAL. (ex Sisma di Villadossola), dove si è trovato in prima linea nella vertenza contro la chiusura dello stabilimento. Laureato in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, vanta anche un percorso ricco di attività in ambito associativo.

Entrato ufficialmente in CGIL nel 2013 presso l’Ufficio vertenze legali, dal 2017 ha lavorato nella FILCAMS come Segretario Organizzativo, occupandosi di importanti vertenze collettive, tra cui quelle legate a “Mercatone Uno” e “Blu Service”, oltre a numerosi casi individuali. Ha inoltre promosso la nascita dell’osservatorio sul turismo presso l’Ispettorato del lavoro del VCO ed è stato membro del Consiglio di amministrazione dell’ente bilaterale del turismo del territorio.

Dal 2023 Piffero ricopriva il ruolo di Segretario Organizzativo della CGIL Novara e VCO, incarico che lo ha preparato al nuovo prestigioso mandato. Con la sua elezione, la CGIL del territorio si appresta a proseguire il lavoro di rappresentanza e tutela dei lavoratori con nuove prospettive e sfide.