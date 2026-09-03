Vco Defibrillatori promuove il primo Defibrillatore italiano con 8 anni di garanzia e i consumabili più economici sul mercato

Parte dal cuore del Verbano-Cusio-Ossola una novità fondamentale per il settore della cardioprotezione e della salute pubblica. VCO Defibrillatori presenta sul mercato un defibrillatore automatico esterno (DAE) di ultima generazione che punta a rivoluzionare il settore grazie a un modello incentrato su massima affidabilità e sostenibilità economica per i clienti.

​Il nuovo dispositivo segna un primato nazionale introducendo una garanzia di 8 anni inclusa, la più estesa attualmente offerta in Italia per questa categoria di strumenti salvavita. A questo si aggiunge un forte valore competitivo sui costi di gestione: l'azienda garantisce infatti i prezzi di ricambio per i consumabili (elettrodi e batterie) più bassi del mercato italiano, abbattendo drasticalmente le spese di manutenzione periodica che spesso gravano su enti pubblici, associazioni, aziende , Asd e privati.

​Con questa iniziativa, la realtà di Domodossola punta a rendere la cardioprotezione sempre più accessibile e capillare, offrendo una tecnologia all'avanguardia nata per garantire interventi tempestivi e una gestione finanziaria sostenibile nel tempo.

​Per maggiori informazioni e contatti:

​VCO Defibrillatori

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