È Teresa Vanoli la donna travolta da un camion in via Giovanni XXIII

È Teresa Vanoli la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina a Domodossola in via Giovanni XXIII, nel parcheggio del supermercato Tigros.

La donna, 83 anni, residente poco lontano dal supermercato, è stata investita da un camion impegnato in una manovra ed è deceduta sul posto, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e polizia.

Il funerale della donna sarà celebrato venerdì 5 settembre alle 14.30 in Collegiata; sempre nella chiesa di Domodossola sarà recitato il rosario, giovedì 4 settembre alle 17.30. Vanoli lascia la figlia Tiziana e i nipoti Aurora, Riccardo e Alessandro.