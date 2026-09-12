Le previsioni meteo per il fine settimana

Bel tempo nel weekend. "La progressiva rimonta dell'anticiclone delle Azzorre sull'Europa occidentale garantisce tempo stabile e soleggiato per i prossimi giorni. Ciononostante il nucleo freddo della saccatura si attarda in quota nel suo moto verso est, determinando quindi nuvolosità irregolare - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte -. La progressiva rotazione dei venti da nord in quota porta giornate soleggiate da sabato pomeriggio, con temperature minime quasi nella media del periodo, le massime tornano invece a salire da domenica sfiorando localmente i 30 °C"

SABATO 12 SETTEMBRE 2026

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso, con addensamenti al mattino in pianura in progressivo diradamento e locali foschie e banchi di nebbia; locali cumuli sulle Alpi al pomeriggio. Precipitazioni: sostanzialmente assenti, salvo qualche debole e breve piovasco isolato al primo mattino sulle zone pedemontane e pianeggianti occidentali. Zero termico: in progressivo marcato aumento fino ai 4200-4300 m a ovest e 4100 m a est, nel tardo pomeriggio. Venti: deboli o localmente moderati settentrionali su Alpi e Appennino; deboli nord-orientali in pianura

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2026

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso con transito di velature nel pomeriggio. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario sui 4300 m a sudovest e 4100 m a nordest di giorno, in generale temporaneo calo di 200 m in serata. Venti: deboli o localmente moderati tra nord e nordovest sulle Alpi; deboli settentrionali sull'Appennino, in rotazione da sudovest nel pomeriggio; deboli di direzione variabile in pianura e collina