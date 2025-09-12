Autostrada A26, chiusure notturne tra Arona e Gravellona

Autostrade per l’Italia informa che, per consentire il transito di trasporti eccezionali lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri, si rende necessaria la chiusura in orario notturno di alcuni tratti. In particolare, sono previste le seguenti modifiche:
Chiusura del tratto compreso tra Arona e Gravellona, dal km 165.5 al km 194.3, in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 del 14 settembre alle 4.00 del 15 settembre. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro allo svincolo di Verbania o Gravellona dopo aver percorso la SS 33.
Chiusura della stazione di Baveno in entrata verso Genova dalle 22.00 del 14 settembre alle 4.00 del 15 settembre.
Chiusura dello svincolo di Baveno in uscita per chi proviene da Gravellona Toce dalle 22.00 del 14 settembre alle 4.00 del 15 settembre. in alternativa è possibile utilizzare gli svincoli liberi di Carpugnino (consigliato solo ai veicoli leggeri), di Meina e la stazione di Arona.