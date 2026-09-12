Due cercatori di funghi dispersi nella zona di Arvogno, scattano le ricerche

Nuovo allarme in Valle Vigezzo per il mancato rientro di cercatori di funghi. Nel pomeriggio di oggi sono state attivate le ricerche di due persone nella zona di Arvogno, dopo che è stato segnalato il loro mancato rientro.

Sul posto stanno operando i volontari della Stazione Valle Vigezzo del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, insieme ai Vigili del Fuoco e al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf).

Le squadre sono impegnate nelle operazioni per individuare i due cercatori di funghi e ricostruire i loro possibili spostamenti nella zona.

Si tratta del secondo intervento nel giro di poco più di 24 ore in Valle Vigezzo. Già nel pomeriggio di ieri era infatti scattato l'allarme per una persona dispersa nella zona dell'Alpe Blitz. In quel caso le ricerche si erano concluse positivamente, con il disperso che era stato successivamente rintracciato.

Ora l'attenzione dei soccorritori è concentrata sulla zona di Arvogno, dove proseguono le ricerche dei due cercatori di funghi.