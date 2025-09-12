"Custodi delle terre alte": il riconoscimento a Luca e Damiano Marta

Domenica 14 settembre nella frazione Pecetto di Macugnaga una giornata di festa per la consegna del premio nazionale del Cai “Custodi delle Terre Alte 2025”. Il riconoscimento sarà conferito da Giuliano Cervi, coordinatore nazionale del gruppo Terre Alte, ai fratelli Luca e Damiano Marta, per celebrare il loro impegno nella tutela dell’Alpe Pedriola.

Oltre alla consegna del premio, alle 12.30 è previsto l’arrivo della mandria dall’Alpe Pedriola al pascolo di Pecetto e, alle 13.00, una degustazione di prodotti tipici come formaggi, miele, polenta e vino rosso ossolano. Per informazioni contattare i numeri al 349 1356037 oppure 342 0949650.