Domobianca Festival 4x4: adrenalina e panorami mozzafiato per gli amanti dell’avventura

Un evento per chi ama l’avventura, la natura e il rombo dei motori: questo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 settembre, all’Alpe Lusentino si si terrà il Domobianca Festival 4x4, una manifestazione pensata per chi vive l’outdoor con spirito libero e voglia di esplorare.

Organizzato da Varese 4x4 in collaborazione con Domobianca365, protagonisti saranno i veicoli camperizzati, percorsi off-road e momenti di convivialità in quota.

Sabato 13 settembre le iscrizioni saranno dalle 15.00 presso il Piazzale Alpe Lusentino. Alle 16.00 partirà il raduno di mezzi camperizzati, che seguiranno un percorso guidato panoramico. Il tragitto prevede una salita 4x4 dedicata a veicoli semi-camperizzati o dotati di tenda da tetto, con bivacco in quota e cena in autonomia, per vivere un’esperienza autentica sotto le stelle.

Domenica 14 settembre, dalle 9.00, si ripartirà con nuove iscrizioni e, dalle 10.00, inizieranno i giri guidati su percorsi off-road. Alle 12.00 è previsto il termine dei tour, seguito da un aperitivo in quota e il pranzo. La giornata si concluderà alle 18.00 con un raduno statico e la presenza di stand dedicati all’allestimento di veicoli 4x4 e van da campeggio.

Il Domobianca Festival 4x4 è pensato per chi possiede un veicolo 4x4 dotato di riduttore e gomme almeno AT, ma anche per chi ama il campeggio libero, i panorami alpini e la vita all’aria aperta. È un’occasione per incontrare altri appassionati, scoprire nuove soluzioni di allestimento e vivere un fine settimana diverso dal solito, tra natura e motori.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare gli organizzatori ai numeri 346 1627610 (Martino) e 340 7314251 (Tommy) o scrivere a segretario@varese4x4.it.