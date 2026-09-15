Cisore, perde le tracce del figlio durante una passeggiata: scattano le ricerche

Ricerche in corso nella zona di Cisore, sulle alture di Domodossola, per il mancato rientro di un uomo straniero di 42 anni.

Secondo le prime informazioni, l'uomo era uscito questa mattina per una passeggiata insieme alla madre. Durante l'escursione la donna lo avrebbe perso di vista e, dopo averlo atteso invano senza riuscire a rintracciarlo, ha dato l'allarme.

Sono state quindi attivate le operazioni di ricerca, che vedono impegnati i volontari della stazione di Domodossola del Soccorso Alpino, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i vigili del fuoco.

Le squadre stanno operando nella zona di Cisore nel tentativo di individuare l'uomo e ricostruire il percorso seguito dopo essersi separato dalla madre.