Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa sui cantieri attivi sull’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 15 settembre.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Allacciamento da autostrada A26 per diramazione D08 dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 15 settembre; possibile uscita anticipata ad Arona e Borgomanero e possibile rientro a Castelletto Ticino.
Tra Arona e Gravellona, in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 4.00 nella notte di domenica 21 settembre; uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Gravellona.
Uscita di Baveno da Gravellona e entrata da Genova dalle 22.00 alle 4.00 nella notte di domenica 21 settembre; possibili alternative Carpugnino, Meina e Arona.
Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra allacciamento A4/D36 e Vercelli ovest in direzione A26 Trafori dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 19 settembre; uscita obbligatoria a Santhià e possibile rientro a Vercelli ovest.
Cantieri di corsia unica permanente:
Tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce tra le pkm 179+900 e 180+850 in modalità permanente da lunedì 15 a giovedì 18 settembre.
Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova tra le pkm 189+500 e 186+400 in modalità permanente da lunedì 15 a venerdì 19 settembre.
Tra allacciamento SS 34 e Baveno in direzione Genova tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente.
Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.
Tra allacciamento A4/D36 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e 23+700 in modalità permanente.