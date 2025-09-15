 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 15 settembre 2025, 15:30

Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Tutte le modifiche al traffico dal 15 al 21 settembre

Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa sui cantieri attivi sull’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 15 settembre.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Allacciamento da autostrada A26 per diramazione D08 dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 15 settembre; possibile uscita anticipata ad Arona e Borgomanero e possibile rientro a Castelletto Ticino.

Tra Arona e Gravellona, in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 4.00 nella notte di domenica 21 settembre; uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Gravellona.

Uscita di Baveno da Gravellona e entrata da Genova dalle 22.00 alle 4.00 nella notte di domenica 21 settembre; possibili alternative Carpugnino, Meina e Arona.

Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra allacciamento A4/D36 e Vercelli ovest in direzione A26 Trafori dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 19 settembre; uscita obbligatoria a Santhià e possibile rientro a Vercelli ovest.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce tra le pkm 179+900 e 180+850 in modalità permanente da lunedì 15 a giovedì 18 settembre.

Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova tra le pkm 189+500 e 186+400 in modalità permanente da lunedì 15 a venerdì 19 settembre.

Tra allacciamento SS 34 e Baveno in direzione Genova tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente.

Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.

Tra allacciamento A4/D36 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e 23+700 in modalità permanente.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore