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Video | 15 settembre 2026, 16:17

Bucci (Regione Liguria): "Salone nautico espressione di una grande filiera"

Bucci (Regione Liguria): &quot;Salone nautico espressione di una grande filiera&quot;

(Adnkronos) - "Siamo molto contenti di questa manifestazione. Il Salone nautico internazionale di Genova è l'esempio di ciò che l'economia del mare può fare non soltanto per i proprietari delle imbarcazioni, ma per chi vende, chi fabbrica e chi si occupa di manutenzione, ovvero la grande filiera delle nostre piccole e medie imprese, e soprattutto per le decine di migliaia di turisti che verranno a visitarlo". Così il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, intervenendo a Milano alla conferenza stampa di presentazione della 66esima edizione della kermesse organizzata da Confindustria Nautica dall'1 al 6 ottobre nel capoluogo ligure. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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