Cronaca | 16 settembre 2025, 11:52

Tragico incidente sul lavoro in Ticino: operaio residente nel Vco muore sotto un escavatore

Il 48enne stava effettuando dei lavori alla guida del mezzo nei pressi della stazione di Palagnedra nel Locarnese: fatale sarebbe stato l'urto con una scala di cemento che ha intrappolato l'uomo che è deceduto sul colpo

(foto d'archivio)

Tragico incidente sul lavoro questa mattina alle 4 in Canton Ticino, in via Centovalli a Palagnedra nel Locarnese, nei pressi della locale stazione.

Come riportato dalla Polizia Cantonale intervenuta sul luogo della tragedia, un 48enne operaio italiano, residente nella provincia del Verbano Cusio Ossola, stava effettuando dei lavori alla guida di un escavatore. Stando ad una prima ricostruzione effettuata dalla polizia cantonale, vi è stato l'urto con una struttura fissa, una scala in cemento.  

Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, il 48enne a causa dell'urto è rimasto intrappolato. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e della Rega, che non hanno potuto che costatare il decesso dell'operaio a causa delle gravi ferite riportate.

Redazione Varese

