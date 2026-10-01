“Lo Pan Ner”: ad ottobre si riaccendono gli antichi forni tra Ossola e Verbano

Il profumo fragrante del pane appena sfornato, il calore della legna che arde nella pietra e la riscoperta di una ritualità comunitaria che affonda le radici nella cultura rurale alpina. Per tutti i fine settimana del mese, dal 3 al 25 ottobre, torna nei borghi montani l'atteso appuntamento con “Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi: la festa dei forni comunitari e del pane di segale”, la grande kermesse transfrontaliera promossa dall'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola insieme all'Associazione Fondiaria Terraviva, al Parco Nazionale della Val Grande e alle amministrazioni locali.

L'evento rappresenta una vera e propria celebrazione condivisa che unisce la Valle d'Ossola e il Verbano a Valle d'Aosta, Lombardia, Svizzera, Francia e Slovenia, territori legati da un'identica eredità storica incentrata sulla coltivazione della segale e sulla panificazione collettiva di villaggio. Al centro di ogni tappa vi sarà la riaccensione dei forni frazionali in pietra, dove le pagnotte nere verranno impastate e cotte seguendo ricette e varietà locali tramandate da generazioni, affiancate da dimostrazioni di battitura dei cereali, laboratori didattici per i più piccoli, spettacoli teatrali, visite ai mulini storici e degustazioni con formaggi d'alpeggio, salumi e mieli.

Il calendario prenderà il via nel fine settimana del 3 e 4 ottobre con le accensioni in Valle Antrona (ad Antrona Schieranco, Montescheno e Borgomezzavalle) e in Valle Anzasca (a Macugnaga e Calasca Castiglione), a cui si aggiungeranno domenica 4 ottobre gli appuntamenti di Trontano e Miazzina. Si proseguirà il 10 e 11 ottobre in Valle Vigezzo con Coimo nel comune di Druogno, accompagnata domenica 11 ottobre dalle aperture a Vogogna e Aurano.

Il terzo fine settimana, quello del 17 e 18 ottobre, vedrà protagonisti i forni di Montecrestese, le frazioni domesi di Vagna e Vallesone e il borgo di Intragna, mentre per la sola giornata di domenica 18 ottobre l'iniziativa farà tappa a Cavandone sopra Verbania e a Tappia di Villadossola, in concomitanza con la tradizionale Mostra Pomologica. Il gran finale è previsto per domenica 25 ottobre con le infornate di Masera e di Colloro, frazione di Premosello Chiovenda.